Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik 1 Kasım 2023 tarihinde sonlanması öngörülüyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, yeni bir değerlendirme yapıldı ve ihracatın devam etmesinin iç piyasadaki fiyatlara olumsuz yansımaları olacağına karar verildi. Bu değerlendirme sonrası ihracat kısıtlamasının sürmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ağustos’ta başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek olan dökme ve varili zeytinyağı ihracat yasağı, süresiz uzatıldı. Halihazırda 18 litreye kadar yapılan zeytinyağı ihracatında ise bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani kutulu ve ambalajlı zeytinyağı ihracatı sürüyor.

Temmuz ayı ortasında zeytinyağı ihracatçısına verilen teşviklerde kesintiye gidilmesinin ardından ağustos ayı başında ise zeytinyağı ihracatına 3 aylık yasak gelmişti. Kuraklık nedeniyle darboğaza düşen İspanya’ya yapılan zeytinyağı ihracatının yılın ilk 6 ayında 26,8 kat birden artması dikkat çekmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakıldığında, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının 2023 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190 oranında artarak 559,8 milyon dolara yükseldiği görülüyor. Geçen yılın tamamında ise (2023 Ocak-Aralık) toplam zeytin ve zeytinyağı ihracatı 495 milyon 838 bin dolar idi.