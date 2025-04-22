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Zirai don fındık fiyatlarını uçurdu! Fındık, serbest piyasada rekor kırdı

Giresun’da son günlerde etkili olan zirai donun ardından fındık fiyatları serbest piyasada hızla yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 170 liradan kapatan fındığın kilogram fiyatı, bu hafta 185 liraya kadar çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
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Zirai don fındık fiyatlarını uçurdu! Fındık, serbest piyasada rekor kırdı
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Giresun’un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, yaşanan zirai don felaketinin etkilerinin piyasaya yansımaya başladığını belirtti. Kankaya, "Geçen hafta fındık fiyatı 170 lira civarındaydı. Sahada yapılan zirai don tespit çalışmalarının ardından, Giresun kalite 53 randıman fındığın fiyatı 185 liraya yükseldi. Bu artışın zirai donun etkilerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısının da etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedileceğini düşünüyoruz. Zarar tespitleri daha net olarak ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır" dedi. Zirai donun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Kankaya, TMO’nun stoklarında hızlı bir erime yaşandığını vurguladı.

"TMO, yeni satışları durdurdu"

Kankaya, "TMO, elindeki fındığı 50 randıman esasına göre kilogramı 125 liradan satışa sunmuştu. Ancak bu fiyata sanayici ve ihracatçıdan beklenen talep gelmemişti. Don afetinin ardından ise TMO’nun satışa sunduğu fındıklara yoğun ilgi oluştu. Daha önce parasını yatıran ve talep edenlerin işlemleri tamamlandı, TMO ise, yeni satışları durdurdu. Bu durum, fiyat güncellemesi sinyali veriyor. Görünen o ki TMO’nun stokları hızla tükenecek ve bu da yeni sezon fındığı için piyasada yer açacaktır" diye konuştu.

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