Ziya Akkurt: İstihdamdaki sıkıntıyı bir müddet daha yaşayacağız

CNBC-e’de katıldığı yayında, reel sektörde istihdam görünümünü ve işsizlikle sendikalaşma ilişkisini değerlendiren Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, istihdam piyasasındaki “gri alanlar” olan kayıt dışılığa işaret etti. Ayrıca sendikaların iş dünyasını bir bütün olarak görmekte zorlandığını belirten Akkurt, çalışma barışında enflasyon nedeniyle de sıkıntılar olduğunu belirtti.

Ziya Akkurt, istihdam, işsizlik ve sendikalara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Deprem bölgesinde inşaat işleri iyi ama batıda inşaat sektörü eleman bulmakta zorlanıyor. Sahadaki olayı bu rakamların yansıtmadığını ben de kabul ediyorum. Bu rakamlar yine 8-9’yken yine İstanbul’da işverenler yalvar yakar iş bulabiliyorlardı.

Kayıt dışı çalışanlar

O yüzden buradaki istatistikleme yöntemi mi yoksa bizdeki ekonominin nasıl ki bir kısmı griyse işçi tarafında da istihdam tarafında da gri bir alan var.

Çoğu kimse mesela yeşil kartını kaybetmemek adına kayıtsız olarak çalışıyorlar. Bunları da koyduğunuz zaman realiteyle istatistiki rakamlar pek gerçeği yansıtmıyor gibi. Diğer taraftan yine tarım sektörüne baktığımızda orada da birçok işletme sahibi özellikle ürünlerin toplanmasında çalıştıracak işçi de bulamıyor. Böyle tezatları yaşayan bir ülke durumundayız.

Diğer taraftan çalışma barışı aşırı enflasyon gelir dağılımı bozulması sebebiyle çalışma barışında sıkıntılar var.

İşsizlik ve sendikalaşma

Sendikalaşma konusunda nereye gideceğiz bunları kestirmek güç. Sendikalaşma da gerek anayasada gerek iş kanunlarında öngörülmüş organizasyonlar. Bunların polisiye yöntemlerle bastırılmaya çalışılması da çok doğru değil.

Bizde sendikacılıkta şöyle bir anlayış da var her iki tarafı da eleştirmek de lazım. Sendikalar ne kadar çok ücret alırsak biz o kadar başarılıyız mantaliteleri var. Ama zamanında dünyanın en güçlü sendikaları IG Metal Almanya’da ortaya koydukları birinci konu şuydu: İş hayatının devamlılığı, iş dünyasının barış huzur içinde olması gibi. Bizim de biraz oraya bakmamız lazım.

Çünkü işverenlerin de verebileceği ücretin bir sınırı var. Her iki tarafa da bakmak gerekiyor. Bütün bunlar istihdamda bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Sanki bunu bir müddet daha yaşayacakmışız gibi görünüyor.”