Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo güven endeksi şubat ayında 91.1 seviyesine yükseldi.
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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi şubat ayında 91.1 seviyesine çıkarak, enerji krizi ve yüksek enflasyona rağmen Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlandığına dair işaretleri kuvvetlendirdi.
Almanya'nın Ifo güven endeksi Ocak ayında 90.2'den 90.1'e revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin 91.2seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.