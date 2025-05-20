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Bakanlık açıkladı! İşte nisan sonu itibarıyla hazine alacakları...

Hazine alacakları nisan sonu itibarıyla 31,4 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı! İşte nisan sonu itibarıyla hazine alacakları...
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Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 31,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacakların nisan sonu itibarıyla 31,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.

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