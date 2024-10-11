Cari işlemler dengesinde 5 yılın en yüksek fazlası verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ağustosta 4,3 milyar dolar fazla verirken, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek düzeyde fazla görüldü. Cari işlemler dengesinde haziran ve temmuz aylarında da fazla verilmişti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 9 milyar 14 milyon ABD doları fazla verdi.

Ağustosta 12 aylık açık 11,3 milyar dolara geriledi. Temmuzda yıllık bazda cari işlemler hesabında açığı 15,1 milyar dolar olmuştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8,7 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 881 milyon dolar çıkış oldu

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 62 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 881 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yabancıların hisse senedi piyasasında 627 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1,4 milyar dolar doları net alış yaptığı görüldü.

Net Hata ve Noksan kalemi ağustosta 3,66 milyar dolar açık verirken, önceki veride bu oran 1,19 milyar dolar açık olmuştu.

Doğrudan yatırımlardan net çıkış 62 milyon dolar

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.911 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8.696 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6.793 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.475 milyon ABD doları net çıkış ve 14 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 62 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 881 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.412 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Resmi rezervlerde azalış

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 2.250 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.114 milyon ABD doları ve 200 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 1.160 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 374 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 626 milyon ABD doları ve 133 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2.510 milyon ABD doları net azalış olmuştur."