Ekonomiye güven arttı
TÜİK’in derlediği ekonomide güven endeksi verisinde artış görüldü. Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 seviyesine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK'in tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi verilerinden derlediği endeks, ağustos ayında 93,1 olurken, eylül ayında yüzde 2,0 oranında artış göstererek 95,0 değerini aldı.
Buna göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.