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ENAG enflasyon oranını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında enflasyon ENAG hesaplamalarına göre aylık bazda yüzde 3,91 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 75,20 oldu.

Haber Merkezi
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ENAG enflasyon oranını açıkladı
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Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 75.20 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 6.55 ile "Gıda ve alkolsüz içecekler" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 oldu. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörüyordu.

Foreks Haber’in anketinde de ekonomistlerin mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,90, ortalama tahmin ise yüzde 2,88 artış yönünde gerçekleşti. 19 ekonomist ile düzenlenen ankete göre, yıllık medyan tahmin yüzde 38,70, ortalama tahmin ise yüzde 38,67 artışa işaret etti.

İstanbul enflasyonu kaç oldu?

İstanbul'un enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3.79 arttı. Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46.23 oldu.

TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2.27 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39.05 olmuştu.

 

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