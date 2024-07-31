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Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam etti

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %77,41 arttı, aylık %5,30 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet sektöründe üretici enflasyonu gerilemeye devam etti
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H-ÜFE 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %5,30 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %37,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %81,16 artış gösterdi.

Sektörlere göre değişimde en yüksek yıllık artış yüzde 119,91 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde olurken, en düşük artış ise yüzde 46,29 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde oldu.

Sektörlere göre değişimde en yüksek aylık artış yüzde 19,67 ile konaklama hizmetlerinde olurken, en düşük artış ise yüzde 8,30 düşüşle bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde oldu.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %73,02 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %73,02 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %78,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %79,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %80,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %86,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %80,71 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %4,51 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,66 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %10,75 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,95 artış, idari ve destek hizmetlerde %7,28 artış gerçekleşti.

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