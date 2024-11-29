Hizmet üretici fiyatlarında artış hızı azalmaya devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2024 yılı ekim ayı verilerini açıkladı.

H-ÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 49,46 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık azalış

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,36 azalış gerçekleşti.