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Hizmet üretim endeksi değişmedi

Hizmet üretim endeksi eylülde aylık yüzde 0,3 arttı, yıllık değişmedi.

Haber Merkezi
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Hizmet üretim endeksi değişmedi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi, Eylül 2024 verilerini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 arttı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

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