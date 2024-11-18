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TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında artış enflasyonun gerisinde kaldı

TCMB’nin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık yüzde 26,8 artış gösterirken, reel olarak yüzde 14,7 oranında azaldı.

Haber Merkezi
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TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında artış enflasyonun gerisinde kaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2024 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

2024 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış göstermiştir."

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