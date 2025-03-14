İnşaat üretiminde artış sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi, Ocak 2025 verilerini açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.