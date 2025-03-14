  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. İnşaat üretiminde artış sürdü
Takip Et

İnşaat üretiminde artış sürdü

İnşaat üretim yıllık yüzde 15,5 arttı. İnşaat üretiminde yükseliş 4. ayında da sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaat üretiminde artış sürdü
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi, Ocak 2025 verilerini açıkladı. 

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttıHizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttıEkonomik Veriler

 

Ekonomik Veriler
İnşaat ve hizmet sektörleri istihdamı sürükledi: Ücretli çalışan sayısı yükseldi
İnşaat ve hizmet sektörleri istihdamı sürükledi: Ücretli çalışan sayısı yükseldi
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttı
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttı
GSO Başkanı Ünverdi, "Sanayici reel faizin indirilmesini bekliyor"
GSO Başkanı Ünverdi, "Sanayici reel faizin indirilmesini bekliyor"
Hububat ihracatı Şubat’ta 2,1 milyar dolar oldu
Hububat ihracatı Şubat’ta 2,1 milyar dolar oldu
Reel sektörün net döviz açığı arttı
Reel sektörün net döviz açığı arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon şubatta yüzde 2,33 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon şubatta yüzde 2,33 arttı