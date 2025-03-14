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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttı

Hizmet üretim endeksi ocak ayında yıllık yüzde 6,0 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,5 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.

 

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