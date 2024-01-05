İstihdam rakamları açıklandı: Kritik ABD verisi sürpriz yaptı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Aralık ayında tarım dışı istihdam 216 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 170 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Kasım ayı için 199 binden 173 bine, Ekim ayı için 150 binden 105 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi.

Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl ve önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

130 bin artış öngörülüyordu

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 164 bin artarken, kamu istihdamında artışın 52 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 130 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 6 bin, inşaat sektöründe ise 17 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,0'den yüzde 7,1'e çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,44 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,1 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 düşüşle 34,3 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,5 seviyesine indi.

Fed'in faiz indirimi olasılığı fiyatlanıyor

ABD istihdam verisi sonrası para piyasalarında Fed'in mart ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 50 olasılıkla fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan, verinin açıklanmasıyla ons altında yüzde 0,8 düşüş yaşandı.

Bu arada, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 8,5 baz puan artarak %4,076 seviyesine, 2 yıllık tahvil faizi ise 10,1 baz puan artarak %4,483 seviyesine çıktı.