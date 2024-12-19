MARS, kasım ayı finansal yaşam verilerini açıkladı: İlk sırada restoran ve yemek harcamaları var

MARS, indirimler nedeniyle yoğun alışverişle geçen kasım ayı harcama verilerini paylaştı.

500 binden fazla MARS kullanıcısını kasım ayında yaptıkları tercihlere göre en çok harcama yapılan sektörlerin başında 'restoran ve yemek’ kategorisi geliyor. Geçen yıl kasım ayına göre 1,8 kat oranında artan ‘restoran ve yemek’ harcamalarını, 2,4 kat artışla ‘e-ticaret’ kategorisi takip ediyor. Rapora göre ‘Otel, konaklama, uçak, tur’ harcamalarında geçen yıla oranla 4,3 kat, gıda ve gıda perakendeciliğinde 2,3 kat, mağaza ve giyim sektöründe ise 1,6 kat artış gözlemlendi.

Kasım harcaması sepet ortalaması 2.210 TL

MARS’ın yayınladığı rapora göre ‘TV / Dijital Platform Hizmetleri’nde geçen yıla göre 4,5 kat, ‘Sağlık’ harcamaları 2,2 kat artış gösterdi. MARS’ın, e-ticaret sitelerinde yüzde 50 MARS Miles kazandıran avantajlı ‘Kızıl Pazartesi’ Kasım Kampanyası ile, e-ticaret hacmi yüzde 67, ortalama sepet yüzde 24 artış göstererek sepet tutarı 2.210TL’ye ulaştı. Kasım ayındaMARS’ın alışverişlerde kart limitlerini birleştirme özelliği yüzde 16 oranında tercih edildi. MARS’ta kasım ayında kişi başı ortalama 3,6 farklıkredi kartıda kullanıldı.