  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu
Takip Et

Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu

Önceki ay 11,46 milyar TL olan Merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 12 trilyon 45,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, borç stoku Temmuz ayı sonunda 12 trilyon 45 milyar 300 milyon Türk Lirasına ulaştı.

Borç stokunun yarısından fazlası döviz cinsinden oluştu

Açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stokunun 5 trilyon 518 milyar 700 milyon liralık bölümü Türk Lirası cinsi borçlardan, 6 trilyon 526 milyar 600 milyon liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan meydana geldi.

Hazine alacaklarında 8,1 milyar liralık tahsilat yapıldı

2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından yapılan tahsilatın toplam tutarı 8 milyar 100 milyon lira olarak kaydedildi.

Ekonomik Veriler
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
IMF'den Türkiye raporu: Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
KKM'nin Türkiye'ye maliyeti 60 milyar dolar!
AĞIR FATURA
Temmuz'da nakit dengesi 68 milyar 491 milyon lira açık verdi
Temmuz'da nakit dengesi 68 milyar 491 milyon lira açık verdi
Güney Afrika’dan ABD’ye misilleme: Ticari öncelik Türkiye’ye kaydı
Güney Afrika’dan ABD’ye misilleme: Ticari öncelik Türkiye’ye kaydı
İthalatta rekor ‘tüketim’
İthalatta rekor ‘tüketim’