Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, borç stoku Temmuz ayı sonunda 12 trilyon 45 milyar 300 milyon Türk Lirasına ulaştı.

Borç stokunun yarısından fazlası döviz cinsinden oluştu

Açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stokunun 5 trilyon 518 milyar 700 milyon liralık bölümü Türk Lirası cinsi borçlardan, 6 trilyon 526 milyar 600 milyon liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan meydana geldi.

Hazine alacaklarında 8,1 milyar liralık tahsilat yapıldı

2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından yapılan tahsilatın toplam tutarı 8 milyar 100 milyon lira olarak kaydedildi.