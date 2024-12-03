Reel sektörün döviz açığı yaklaşık 5 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu’nun yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine göre, reel sektörün net döviz pozisyonu açığı eylül ayında bir önceki aya göre 5,8 milyar dolar arttı. Açık, 135,8 milyar dolara yükseldi.

Reel sektörün döviz açığı Mart 2020 sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Reel sektörün varlıkları 2,6 milyar dolar azaldı

Varlık dağılımında, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2,7 milyar dolar ve 255 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 239 milyon dolar ve 96 milyon dolar arttı. Varlıklar 2,6 milyar dolar düşüş kaydetti.

Yükümlülükler 3,17 milyar dolar artış gösterdi

Yükümlülükler, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2,5 milyar dolar ve 1,3 milyar dolar artarken, ithalat borçları 655 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3,17 milyar dolar artış kaydetti.

Kısa vadeli krediler 186 milyon dolarlık arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 847 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1,7 milyar dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 186 milyon dolar, uzun vadeli krediler 452 milyon dolar artış gösterdi.