Şirket kuruluşları artarken, kapanan şirketler de hızlandı

Nisan ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 9,4 azalırken, yıllık yüzde 18,5 arttı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, kapanan şirket sayısı ise aynı ayda aylık yüzde 33,5, yıllık yüzde 39,5 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025’in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.

2025’in ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 azalmıştır.

2025’ün ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,6 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artış oldu.

Nisan 2025’te, Nisan 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 58,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,7 oranında azalmıştır.

Nisan 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 39,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı aynı kalmıştır.

Nisan 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,1 oranında azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 33,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında azalmıştır."