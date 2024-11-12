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Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

Haber Merkezi
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Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ticaret Satış Hacim Endeksi, Eylül 2024 verilerini açıkladı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 12,7 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 13,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 arttı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı.

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