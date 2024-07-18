TÜİK açıkladı: İşte işsizliğin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Türkiye genelinde işsizlik oranı en yüksek il Hakkâri olurken, Sinop da işsizliğin en düşük olduğu il olarak görüldü.
Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı %9,4 olarak tahmin edildi.
İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari oldu
Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı %9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il %23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il %4,8 ile Sinop oldu.
İstihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu
Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı %48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı %58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35,5 ile Siirt ilinde oldu.
İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu
Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı %53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı %61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,5 ile Siirt ilinde oldu.