  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Enflasyon beklentileri ayrıştı: Vatandaş sabit kaldı, piyasa yükselişte!
Takip Et

Enflasyon beklentileri ayrıştı: Vatandaş sabit kaldı, piyasa yükselişte!

Hanehalkı enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 59,3 olarak kaldı. Önceki dönemde de beklenti yüzde 59,3 seviyesindeydi. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri ise arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon beklentileri ayrıştı: Vatandaş sabit kaldı, piyasa yükselişte!
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayınladı.

Rapora göre, 2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine yükseldi.

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 59,3 oldu. Önceki dönemde de beklenti yüzde 59,3 seviyesindeydi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Vatandaş enflasyonun düşmesini beklemiyor

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.”

 

Ekonomik Veriler
Güven endeksleri nisanda geriledi: Tüm sektörlerde düşüş var
Güven endeksleri nisanda geriledi: Tüm sektörlerde düşüş var
Borç stoku mart sonu itibarıyla 10,27 trilyon TL
Borç stoku mart sonu itibarıyla 10,27 trilyon TL
Ekonomide soğuma sinyali: Kurulan şirket sayısı azaldı, sermaye eridi
Ekonomide soğuma sinyali: Kurulan şirket sayısı azaldı, sermaye eridi
Tarım ÜFE dört ayın ardından yeniden yükselişe geçti
Tarım ÜFE dört ayın ardından yeniden yükselişe geçti
Merkezi yönetim bütçe açığı 261,5 milyar TL oldu
Merkezi yönetim bütçe açığı 261,5 milyar TL oldu
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı