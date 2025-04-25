TCMB döviz rezervlerinde 6 haftalık düşüş 30 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, önceki beş hafta yaşanan düşüşünü, geçen hafta da sürdürdü. Rezervlerde son 6 haftada düşüş 30 milyar doları aştı.

TCMB haftalık verilerine göre, 18 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervler 3 milyar 702 milyon dolar azalarak 64 milyar 304,9 milyon dolardan milyar milyon dolara geriledi.

Böylece son altı haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 33,5 milyar dolara ulaştı.

Altın rezervleri 79 milyar 481 milyon dolardan 82 milyar 251 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı.

Böylece toplam rezervler 147 milyar 488 milyon dolar olan seviyesinden, 146 milyar 556 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 38 milyar 874 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 243 milyon dolar azalarak 38 milyar 631 milyon dolara indi.