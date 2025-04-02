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ABD gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını düşürüyor

ABD gümrük vergilerinin kapsamına ilişkin belirsizlik emtia piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam ederken petrol fiyatları düşüyor.

Haber Merkezi
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ABD gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını düşürüyor
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Brent ham petrolü ve WTI pazartesi günü son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,6 düşerek sırasıyla varil başına 74,02 ve 70,74 dolara geriledi.

Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı kapsamlı gümrük vergilerinin küresel ekonomik büyümeye ve ham petrole olan talebe zarar verebileceği endişesi piyasaları olumsuz etkiliyor. Ancak Trump'ın Rusya ve İran'a yönelik tehditlerinin ardından arzın daralacağı endişeleri kayıpları sınırlıyor.

Bu arada, resmi EIA verileri öncesinde Amerikan Petrol Enstitüsü'ne atıfta bulunan raporlara göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil artarken, benzin stokları 1,6 milyon varil düştü.

Tüccarlar şimdi, grubun planlanan üretim artışını Nisan ayının ötesine taşıyıp taşımayacağına dair daha fazla ipucu için perşembe günkü OPEC+ bakanlar toplantısını bekliyor.

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