Bakır fiyatı rekor seviyeye yükselecek

Dünyanın en büyük özel metal tüccarı Trafigura’nın tahminine göre, Çin talebindeki toparlanma zaten düşük olan stokları tüketme riski taşıdığından, bakır fiyatları bu yıl rekor bir seviyeye yükselecek.

Güç kabloları ve elektrikli arabalardan binalara kadar her şeyde kullanılan bakırın küresel stokları, son haftalarda hızla düşerek 2008'den bu yana en düşük seviyelerine indi.

Önemli bir referans olan üç aylık bakır kontratı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonraki üç ayda keskin bir şekilde düşmesinden bu yana yüzde 30 artışla ton başına 9.000 dolardan işlem görüyor.

Singapur merkezli Trafigura'nın metal ve mineraller eş başkanı Kostas Bintas, bakır fiyatlarının Mart 2022'de ulaşılan ton başına 10.845 doları muhtemelen aşacağını ve hatta 12.000 doları görebileceğini söyledi.