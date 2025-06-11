Petrol fiyatları ABD-Çin gerilimi azalınca geriledi

Londra'da yapılan ABD-Çin ticaret müzakerelerinden nihai bir sonuç çıkmasa da tarafların gerilimin hafiflediğine işaret eden açıklamaları petrol fiyatlarını geriletti.

Vadeli Brent petrolü şu sıralarda düne göre 11 cent düşüşle 66,76 dolardan işlem görürken, Batı Teksas petrolü ise 5 cent düşüşle 64,93 dolardan karşılık buldu.

Phillip Nova'dan Priyanka Sachdeva, “Mevcut fiyat düzeltmeleri, ABD-Çin (resmi) açıklamasına giden teknik kar alma ve ihtiyatın bir karışımına bağlanabilir” dedi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore da, “Ham petrol için ne anlama geldiği açısından, özellikle Çin ekonomisi için bazı aşağı yönlü riskleri ortadan kaldırdığını ve ABD ekonomisi için gemiyi sabitlediğini düşünüyorum - her ikisi de ham petrol talebi ve fiyatı için destekleyici olmalı” diye konuştu.

Capital Economics'in iklim ve emtia ekonomisti Hamad Hussain, “OPEC+ ekonomilerinde -en önemlisi Suudi Arabistan- artan petrol talebi, önümüzdeki aylarda gruptan gelen ek arzı dengeleyebilir ve petrol fiyatlarını destekleyebilir. Ancak, talepteki herhangi bir artışın mevsimsel olacağı göz önüne alındığında, Brent ham petrol fiyatlarının bu yılın sonuna kadar 60 pb $'a düşeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.