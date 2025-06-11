Altın fiyatlarında belirsizlik yükselişe neden oldu

ABD-Çin arasında Londra'da yapılan müzakerelerde ticari anlaşmazlıklara kalıcı çözüm bulunacağı konusunda çok az işaret verilmesi altın fiyatını yükseltti.

Ons altın 3343 doların üzerinin test edilmesinin ardından düne göre yüzde 0,53 artışla 3341,41 dolardan işlem görüyor.

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "ABD'li ve Çinli müzakerecilerin bir ‘çerçeve’ üzerinde anlaştıklarını biliyoruz, ancak Trump ya da Xi onaylayana kadar belirsizlik devam edecek. Ve bu belirsizlik enflasyon rakamları öncesinde altını destekliyor" dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 3347 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 3362 dolar hedeflenebilir ve aşağıda destek olarak 3296 dolar seviyesi izleniyor.