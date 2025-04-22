Bakır fiyatları iki haftanın zirvesinde!

Londra'da bakır fiyatları bugün iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanına yönelik artan eleştirilerinin ABD ekonomisine olan yatırımcı güvenini sarsmasıyla düşen dolar bakır fiyatlarını destekledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 06.50'de yüzde 1,2 artışla 9.302,5 dolar/ton oldu. Kontrat, kısa bir süreliğine 9.319,5 dolar/tona ulaşarak 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

LME, Paskalya nedeniyle cuma ve pazartesi günü verilen aranın ardından yeniden açıldı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,6 artışla 76.920 yuan/ton (10.525 dolar) oldu.

ABD para birimi İsviçre frangı karşısında önceki gün ulaştığı on yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, euro karşısında 3 buçuk yılın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Trump dün Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini artırarak onu “büyük bir kaybeden” olarak nitelendirdi ve faiz oranlarını “şimdi” düşürmesini ya da ekonomik yavaşlama riskini göze almasını talep etti.

Analistler, Trump'ın politikalarının küresel ekonomik düzeni sarsarken ve muhtemelen bozarken, ABD piyasalarındaki güven krizinin derinleştiğine dikkat çekti.

LME'de alüminyum yüzde 0,89 artışla 2.386,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,75 artışla 1.936,5 dolar/tondan, kalay yüzde 1,4 artışla 31.080 dolar/tondan, çinko yüzde 0,8 artışla 2.598 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,5 artışla 15.695 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 19.695 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 22.130 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 16.890 yuan/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 125.850 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,78 düşüşle 257.300 yuan/tondan işlem gördü.