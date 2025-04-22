Demir fiyatları Çin beklentileriyle yükseldi

Demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'deki kısa vadeli talebin desteğiyle yükseldi, ancak devam eden tarife endişeleri yükselişi sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.53'te yüzde 0,49 artışla 713 yuan/ton (97,50 dolar) oldu.

Singapur Borsası'nda gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,76 düşüşle 98,6 dolar/ton oldu.

Analistlere göre, hükümetin kapasiteyi azaltma çabalarına rağmen çelik üretimi mart ayında yüzde 4,6 arttı.

Steelhome verilerine göre, Çin'deki limanlardaki toplam demir cevheri stokları 18 Nisan itibariyle haftalık yüzde 2,39 düşüşle 134,6 milyon tona geriledi.

Arz tarafında, Avustralya ve Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Dün Hindistan, özellikle Çin'den gelen ucuz sevkiyatlardaki artışı engellemek için yerel olarak koruma vergisi olarak bilinen bazı çelik ithalatlarına yüzde 12 geçici gümrük vergisi uyguladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,89 ve yüzde 1,51 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,13, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2, filmaşin yüzde 0,06 ve paslanmaz çelik yüzde 0,55 düştü.