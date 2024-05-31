Bakır fiyatlarındaki yükselişe 'kâr satışı' engeli

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.08'de %0,6 yükselerek 10.191 dolar/tona çıktı. Kontrat bu hafta kar alımının hızlanmasıyla %1,2 kayıp yaşadı.

Spekülasyon çılgınlığı bakırın 20 Mayıs'ta rekor seviyelere yükselmesini sağladı, ardından kar alımı ve ABD faiz oranı beklentisine ilişkin endişeler geldi. Kontrat şimdiye kadar aylık %2 kazanç kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Temmuz vadeli bakır kontratı, %1,6 düşüşle 82.490 yuan/tona (11.396,16 dolar) geriledi.

Her ne kadar bakırın artan hammadde arzı açığından ve artan talepten faydalanması beklense de, son dönemdeki artışın gerçek tüketimi olumsuz etkilediği belirtildi.

LME'de alüminyum %0,3 artışla 2.711,50 dolar/tondan, nikel %0,9 artışla 20.240 dolar/tondan, çinko çok az değişerek 3.070 dolar/tondan, kalay %0,7 artışla 33.330 dolar/tondan ve kurşun %0,5 artışla 2.287,50 dolar/tondan işlem gördü.