Bakır fiyatlarındaki yükselişe 'kâr satışı' engeli
Bakır fiyatları, bugünkü işlemlerde yükseldi ancak Çin'deki kar satışları ve fiziki talep zayıflığının kazanımları sınırlamasıyla aylık bazda ılımlı bir yükselişe doğru hazırlanıyor.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.08'de %0,6 yükselerek 10.191 dolar/tona çıktı. Kontrat bu hafta kar alımının hızlanmasıyla %1,2 kayıp yaşadı.
Spekülasyon çılgınlığı bakırın 20 Mayıs'ta rekor seviyelere yükselmesini sağladı, ardından kar alımı ve ABD faiz oranı beklentisine ilişkin endişeler geldi. Kontrat şimdiye kadar aylık %2 kazanç kaydetti.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Temmuz vadeli bakır kontratı, %1,6 düşüşle 82.490 yuan/tona (11.396,16 dolar) geriledi.
Her ne kadar bakırın artan hammadde arzı açığından ve artan talepten faydalanması beklense de, son dönemdeki artışın gerçek tüketimi olumsuz etkilediği belirtildi.
LME'de alüminyum %0,3 artışla 2.711,50 dolar/tondan, nikel %0,9 artışla 20.240 dolar/tondan, çinko çok az değişerek 3.070 dolar/tondan, kalay %0,7 artışla 33.330 dolar/tondan ve kurşun %0,5 artışla 2.287,50 dolar/tondan işlem gördü.