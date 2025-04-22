Bitcoin, riskten korunma aracına dönüşebilir mi?

Küresel piyasaların belirsizliklerle başladığı 2025’in ilk çeyreği geride kalırken, kripto para piyasalarının karnesi de ortaya çıktı. Bitcoin’in yüzde 6’dan fazla düştüğü yılın ilk üç ayı, verilere göre performans bakımından son altı yılın en kötü çeyreği oldu. İkinci çeyrekte sarsıntının derinleştiği görülürken, gözler risk varlıklarının gelecek performansına çevrildi. Kriptonun güvenli noktası sloganıyla faaliyet gösteren yerli kripto varlık platformu CoinTR, kripto paralarda ilk çeyreğin karnesini değerlendirdi.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “ABD’de yeni yönetimin yaklaşımı hem iş dünyasını hem de küresel piyasaları şaşırtıyor. Trump yönetiminin ticaret ortaklarına ve diğer ülkelere uygulayacağını duyurduğu tarifelere dair belirsizlik, kripto varlık piyasasında kayıpları da beraberinde getiriyor” dedi.

“Duygusal kararlardan kaçınmak önemli”

Çin başta olmak üzere ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacağı duyurulan tarifeler, yalnızca hisse senedi piyasalarında değil, kripto varlık piyasalarında da sert düşüşleri beraberinde getirdi. ABD'de yükselen resesyon endişesinin yanı sıra, Fed'in tarifelerin enflasyonu artıracağına yönelik yorumları, düşüş trendini destekledi. Bitcoin'in yalnızca ikinci çeyreğin ilk hafta sonunda 10 bin dolar gerilediğini kaydeden Ali Eşelioğlu, “İkinci çeyrek de Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklarda sarsıntılı başladı. Ancak yatırımcıların böyle dönemlerde piyasaları doğru okuması, duygusal kararlardan kaçınması kritik önem taşıyor. Dünyanın her yerinde yatırımcılar, piyasa uzmanları ve fon yöneticileri, tarife belirsizliğinin nasıl neticeleneceğini izliyor. Haber akışları ve buna bağlı olarak piyasa tepkileri de çok hızlı. Geçtiğimiz günlerde tarifelerin erteleneceğine dair bir haber ve peşi sıra Beyaz Saray'dan gelen yalanlama, sert bir dalgalanmayı beraberinde getirdi. Öte yandan hafta sonu gelen çeşitli muafiyet duyuruları, bu hafta gerilimi biraz olsun azaltabilir. Bitcoin de hafta sonunu 84 ila 85 bin dolar bandında geçirdi” diye konuştu.

Ticaret geriliminden tüm piyasalar etkileniyor

İkinci çeyreğin başlangıcında da küresel piyasalarda tarifelerin sebep olduğu paniğin etkisinin gözlemlendiğine dikkat çeken Ali Eşelioğlu, “Hong Kong yüzde 10’un üzerinde; Çin, Japonya ve Almanya borsaları yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. ABD borsaları dört gün üst üste negatifte kapandı. Son olarak, ABD’nin Çin’e yüzde 104 vergi uygulamasının devreye girdiğine yönelik haberlerle S&P 500 endeksi 5.000 puanın altına kadar geriledi. Pandemiden bu yana en sert düşüşlere tanıklık edildi. Her ne kadar ekonomi ve iş dünyası gündemi tarife haberlerini izlese de tüm bunlar olurken kripto varlıklar için olumlu sayılabilecek gelişmeler de yaşanıyor. Ancak bir yandan da kripto varlık ve geleneksel finans kesişiminden olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Ripple'a endeksli bir alternatif borsa yatırım ürünü işlem görmeye başladı. Popüler altcoin'lere ilişkin ETF başvuruları sürüyor. Kripto para piyasalarında milyar dolar değerinde birleşme ve satın alma anlaşmalarına imza atılıyor, yatırım haberleri geliyor. Dalgalı piyasa koşullarının devam etmesi muhtemel görülse de bu blokzinciri ve Web3 teknolojilerinin adaptasyonunu yavaşlatmayacak” ifadelerini kullandı.

“Altcoin’ler büyüme odaklı, Bitcoin ise riskten korunma”

2025 için hazırladıkları Blok Raporu’na sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden erişilebildiğini söyleyen CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu ortamda pek çok analist gündemine geleneksel sektörleri alıyor, küresel ticareti tartışıyor. Kısa vadede ABD’de yüksek enflasyona ve daha zayıf ekonomik büyümeye sebep olması beklenen ticaret gelişmeleri, Bitcoin’de ve diğer risk varlıklarında oynaklığı devam ettirebilir. Ancak uzun vadede tarifelerin sebep olacağı istikrarsızlık, Bitcoin’in riskten korunma aracı olarak rolünü güçlendirebilir. Yeni nesil altcoin’ler daha çok büyüme odaklı olduğu için, muhtemel bir toparlanma döneminde kurumsal finansa dahil olmaya ve güçlü bir hikayeye daha çok ihtiyaç duyacak. Kriptonun güvenli noktası olan ve herkes için güvenli ve sağlam bir çatı sunan CoinTR olarak tüm yaşananları yakından izliyor, kullanıcılarımıza rasyonel kararlar almayı ve riskleri azaltmak için doğru zamanlarda harekete geçmeyi öneriyoruz.”