Brezilya'nın kahve üretim tahmini düşürüldü

Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya, Espirito Santo eyaletindeki elverişsiz hava koşullarının kahve hasadını azaltması nedeniyle, bu yılki kahve üretimi tahminini 54,4 milyon çuvala (Bir çuval 132 kilo) düşürdü.

Brezilya hükümetinin mahsul kurumu Conab, mayıs ayında yaptığı tahmininde bu yıl için toplam 54,7 milyon çuval kahve mahsulü öngörüyordu.

Brezilya'da 2022 yılında 50,9 milyon çuval kahve üretildi.

Arabica kahvesinde ise önceki tahmin olan 38,2 milyon çuvala göre üretimin 37,9 milyon çuvala ineceği öngörüldü. Arabica kahvede üretim 2022'de 32,7 milyon çuval seviyesindeydi.

Ülkede arabica kahvesinin hasadı son aşamaya geldi.

Robusta türü kahvede ise yeni tahmin 16,2 milyon çuval oldu. Önceki tahmin 16,8 milyon çuval seviyesindeydi.

Conab, Robusta hasadının Ağustos ayında sona erdiğini açıkladı.