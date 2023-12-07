Çin'in petrol talebi 2030'da tepe yapabilir
Çin'in petrol talebinin 2030'da yıllık 780-800 milyon ton ile tepe yapmasını bekleniyor.
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Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Çin'in petrol talebinin 2030'da yıllık 780-800 milyon ton seviyesinde tepe yapmasını beklediğini bildirdi.
CNPC'nin Ekonomik ve Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü, 2021 yılında yaptığı açıklamada Çin'in petrol talebinin 2030'da 780 milyon ton ile tepe yapacağını öngörmüştü.
Çin'in doğal gaz temesbinin ise 2040'ta 605,9 milyar metreküp seviyesinde tepe yapması bekleniyor.