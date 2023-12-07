Çin’in dış ticareti 3,7 trilyon yuana ulaştı

Verilere göre, bu yılın ilk 11 ayında Çin'in mal ticareti ithalat ve ihracat hacmi 37.96 trilyon yuana ulaşarak, geçen yılın aynı dönemiyle denk seviyede kaldı. Bu dönemde ihracat hacmi yüzde 0.3 artarak 21.6 trilyon yuana yükselirken, ithalat hacmi yüzde 0.5 azalarak 16.36 trilyon yuana geriledi.

Kasım ayında Çin’in en büyük ticari ortakları ASEAN, AB ve ABD ile gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat hacimleri sırasıyla 584 milyar 390 milyon yuan, 441 milyar 660 milyon yuan ve 414 milyar 900 milyon yuana ulaştı. Bu rakamlar, Çin’in toplam ihracat ve ithalat hacminin yüzde 38.9’unu oluşturdu. Ayrıca, “Kuşak ve Yol” güzergahındaki ülkelere yapılan ihracat ve ithalat hacmi 1.72 trilyon yuana ulaştı.

Çin Devlet Gümrük Genel İdaresi İstatistik ve Analiz Daire Başkanı Lu Daliang, bu yılın dördüncü çeyreğine girilmesiyle birlikte Çin’in dış ticaretinde olumlu unsurların arttığını, ihracat ve ithalat hacminin ardı ardına iki aydır artış gösterdiğini ve dış ticaretin istikrarlı bir şekilde iyiye doğru gidiş eğiliminde olduğunu söyledi.