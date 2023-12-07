Almanya'nın sanayi üretimi sürpriz yaptı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından sağlanan geçici verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi Ekim 2023'te bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Beklenti yüzde 0,2-0,5 artış olacağı yönündeydi.

Böylece üretim art arda beşinci ayda da azalmış oldu.

Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, üretimin Ağustos-Ekim 2023 döneminde önceki üç aya göre %1,9 daha düşük olduğunu gösterdi. Geçici sonuçların revize edilmesinin ardından, üretim Eylül 2023'te Ağustos 2023'e kıyasla %1,3 oranında azaldı.

Destatis yaptığı değerlendirmede. "Ekim 2023'te gözlenen düşüş büyük ölçüde "makine ve ekipman imalatı" sektörünün performansından kaynaklanmakta. Bu sektördeki üretim mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra aylık bazda %6,3 azalmıştır. Eylül 2023'te bir önceki aya göre %3,9 oranında artmıştı. Bununla birlikte, Ekim 2023'te inşaat da dahil olmak üzere diğer birçok ekonomik sektörde de üretim gerilemiştir. Buna karşın, otomotiv sektöründeki üretim artmış ve genel sonuçlar üzerinde hafif olumlu bir etki yaratmıştır" dedi.