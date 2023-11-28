Kritik toplantı öncesi Rusya'nın ham petrol ihracatı yükseldi

Bloomberg tarafından derlenen tanker takip verilerine göre, 26 Kasım'a kadar olan haftada Rus limanlarından günde yaklaşık 3,24 milyon varil ham petrol sevk edildi. Bu rakam, Karadeniz'deki tanker yüklemelerinin fırtınalar nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen, 19 Kasım'a kadar olan dönem için revize edilen rakama göre günde 370 bin varil arttı.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC+ petrol üreticileri grubu 30 Kasım'da bir araya gelerek önümüzdeki yılın ilk bölümü için üretim hedeflerini belirleyecek. Grup, bazı Afrikalı üyelerin Haziran ayında kendilerine dayatılan daha düşük üretim hedeflerine itiraz etmesi üzerine planlanan toplantısını ertelemek zorunda kaldı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Suudi Arabistan şimdi OPEC+ koalisyonundaki diğer üyelerden küresel piyasaları desteklemek amacıyla petrol üretim kotalarını daha da azaltmalarını istiyor.

Moskova Ağustos ayı başında yaptığı açıklamada ihracat kısıtlamalarını Mayıs-Haziran ortalama seviyesinin 300 bin varil altına indirerek yılsonuna kadar uzatacağını açıklamış, bu politika bu ayın başında da teyit edilmişti.