Pirinç fiyatları 15 yılın zirvesinde

Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği verilerine göre, Asya gösterge Tayland beyaz pirincin fiyatı yüzde 5 artışla ton başına 648 dolara çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pirinç, Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın beslenmesinde hayati bir öneme sahip. Enflasyonist baskıları arttırabilir ve alıcılar için ithalat faturalarını yükseltebilir.

Kuraklık az su isteyen ürünlere yönlendiriyor

Yetkililer El Niño hava koşullarının ülkeyi ekişi altına almasıyla çiftçileri daha az su tüketen ürünleri tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Tayland’da kilit önemdeki orta tarım bölgesinde kümülatif yağış miktarı normalin %40 altında kaldı. Ekimi azaltma hamlesi hane halkı için su tasarrufu sağlamak amacıyla yapılıyor. Hükümet yetkilileri daha önce yetiştiricilerden bu yıl sadece bir ürün hasat etmelerini istemişti.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın iç arzı korumak için sevkiyat yasağını genişletmesi bazı ülkelerde panik alımlarına yol açtı. Yasaklar, dünya tüketiminin arttığı bir dönemde küresel kıtlık endişelerini arttırdı.

Fiyatlardaki artış, kötü hava koşulları ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Karadeniz bölgesinden gelen tahıl arzının azalmasıyla sarsılan küresel gıda piyasalarındaki stresi daha da arttıracak.