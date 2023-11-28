Reuters'e konuşan kaynaklar: OPEC+ toplantısı yeniden ertelenebilir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ görüşmelerinin zorlu geçmesi beklenirken, toplantının ertelenmesi veya petrol üretim politikasının değiştirilmemesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

4 OPEC+ kaynağının verdiği bilgiye göre, OPEC+'ın petrol üretim politikasını değiştirmemesi de ihtimal dahilinde.

Reuters tarafından dün görülen taslak gündeme göre, OPEC+ perşembe günü petrol üretim seviyelerine karar vermek için online görüşmelerde bulunacak.