Reuters'e konuşan kaynaklar: OPEC+ toplantısı yeniden ertelenebilir
Reuters'e konuşan kaynaklar, OPEC+ görüşmelerinin zorlu geçebileceğini, toplantının ertelenmesi veya petrol üretim politikasının değiştirilmemesi ihtimalin de bulunduğunu belirtti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ görüşmelerinin zorlu geçmesi beklenirken, toplantının ertelenmesi veya petrol üretim politikasının değiştirilmemesi ihtimal dahilinde bulunuyor.
4 OPEC+ kaynağının verdiği bilgiye göre, OPEC+'ın petrol üretim politikasını değiştirmemesi de ihtimal dahilinde.
Reuters tarafından dün görülen taslak gündeme göre, OPEC+ perşembe günü petrol üretim seviyelerine karar vermek için online görüşmelerde bulunacak.