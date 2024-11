Rusya, gümüşte oyunun kuralını değiştirebilir

Takip Et

EVRİM KÜÇÜK

Altın merkez bankalarının gözde yatırım araçlarından biriyken, gümüş tarihsel olarak merkez bankalarıyla fazla ilişkilendirilmeyen bir metal. Ancak artan fiyatlar ve rezervleri çeşitlendirme amacıyla Rusya, gümüşü rezervlerine ekleme planlarını duyurdu. Bu da uzmanlara göre gümüşe yeni bir itici güç olabilir.

Rusya'nın ABD hazine tahvillerini elden çıkarırken döviz rezervlerini çeşitlendirmek için altın biriktirme eğilimi sürüyor. Bunun yanı sıra ülke, rezervleri için gümüş de alacak. Federal Bütçe Taslağı’na göre, ülkenin halihazırda önemli miktarda bulunan altın, platin ve paladyum varlıklarına gümüşün de eklenmesi için 2027'ye kadar kıymetli metal alımı için yıllık 51.5 milyar ruble (yaklaşık 526.3 milyon dolar) tahsis edilmesi öngörülüyor.

Gümüş Akademisi tarafından hazırlanan raporda birkaç konuyla ilgili şu tespitler yapılıyor: “Bu hareket, Rusya'nın jeopolitik baskı oluşturmak için kritik bir kaynak üzerindeki kontrolünü artırma arzusunu yansıtıyor. Diğer ülkeler de Rusya'nın yolunu izledikçe, gümüş fiyatlarında patlayıcı bir büyümeye olabiliriz.”

The Silver Academy analistlerinden Jon Stuart Little, özellikle diğer ülkelerin kendi gümüş savaş kasalarını oluşturması durumunda, fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Silver Academy'nin raporu, bu hareketin kıymetli metaller piyasası için oyunun kurallarını değiştirebileceğini öne sürüyor. Little, "BRICS dolar merkezli finansal sisteme alternatifler keşfetmeye devam ederken, gümüşün rolü daha da önemli hale gelebilir" sonucuna varıyor.

34 dolar önemli bir eşik

Gümüş fiyatları yılbaşına göre yüzde 37 yukarıda ons başına 32.50 doların çevresinde dalgalanıyor. Uzmanlara göre 33.28 dolardaki kritik direnç seviyesine yakın bir hareket var. Ancak FXEmpire uzmanlarına göre daha güçlü bir yükselişi doğrulamak için 34 doların üzerine bir kırılmaya ihtiyaç var. O zamana kadar, metalin mevcut seviyelerde bir miktar dirençle karşılaşabileceği hatırlatılıyor.