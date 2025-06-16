Metal fiyatları jeopolitik gerilimle düştü

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda işlem gören çoğu metal, bugün düşüş yaşadı. Çin'den gelen karışık ekonomik veriler piyasadaki temkinli havayı pekiştirirken, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması yatırımcıların güvenini daha da zayıflattı.

SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 05.24'te 78.390 yuan/ton (10.910,69 dolar) seviyesinde yatay seyretti ve çinko yüzde 0,8 düşüşle 21.780 yuan/tona geriledi.

Nikel yüzde 0,6 düşüşle 119.370 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 16.905 yuan/tondan, alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 20.375 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 264.820 yuan/tondan işlem gördü.

Pekin merkezli bir analist “Küresel jeopolitik, çatışmayla birlikte yeni bir belirsizlik yaşıyor ve bu durum metal tüketimine ilişkin endişeleri artırdı” dedi.

Çin'in mayıs ayı sanayi üretimi beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar tahminleri aştı. Ancak, emlak sektöründeki zayıflık devam etti ve yeni konut fiyatları ay boyunca düşüş gösterdi.

Dolar yüzde 0,25 değer kazanarak, bugün Asya piyasalarının açılışında yüzde 0,2 daha yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır yüzde 0,1 artışla 9.655 dolar/tona yükseldi. Alüminyum yüzde 0,6 ile en fazla düşüşü yaşayarak 2.488 dolar/tona geriledi, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.989 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.620 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.110 dolar/tondan işlem gördü.