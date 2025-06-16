Demirde yükselişi gümrük vergileri baskıladı

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugün yükseldi. En büyük tüketici olan Çin'deki ham çelik üretiminin artması, çelik üretim malzemesine olan talebi artırdı. Ancak ABD'nin çelik gümrük vergisi endişeleri yükselişi sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.53'te yüzde 0,28 artışla 705 yuan/ton (98,13 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda referans temmuz ayı demir cevheri, yüzde 0,25 artışla 94,4 dolar/tona yükseldi.

Çin'in mayıs ayı ham çelik üretimi, fabrikaların ihracatın sağladığı sağlıklı kar marjlarından yararlanmak için çalışma oranlarını artırmasıyla Nisan ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, 12 Haziran itibarıyla Çin'deki yüksek fırın çelik fabrikalarının yaklaşık yüzde 60'ı pozitif marjlar bildirdi.

Yine de Mysteel verilerine göre, genellikle demir cevheri talebinin bir göstergesi olarak kullanılan ortalama günlük sıcak metal üretimi, 13 Haziran itibarıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 2,416 milyon tona geriledi.

Ticaret cephesinde, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları ve daha fazlasını içeren bir dizi ithal ev aleti, 23 Haziran'dan itibaren Trump'ın yüzde 50'lik çelik gümrük vergisine tabi olacak.

Bugün açıklanan resmi verilere göre, Çin'in yeni konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü. Bu, ülkenin emlak sektörünün birkaç tur politika destek önlemine rağmen durgunluğunun devam ettiğinin bir işareti.

Fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör ise, Orta Doğu'da yoğunlaşan jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman alımlarının artmasıyla güçlenen ABD doları oldu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,81 ve yüzde 1,04 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları güçlendi. İnşaat demiri yüzde 0,81, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,88, filmaşin yüzde 0,3 ve paslanmaz çelik yüzde 0,04 değer kazandı.