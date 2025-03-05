Ticaret savaşı korkusu metalleri düşürdü

Şanghay'da çoğu temel metalin fiyatları, her iki ekonominin de kısasa kısas tarifeler uygulamasının ardından yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının potansiyel etkisinden korkmasıyla düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, TSİ 07.05'te yüzde 0,1 düşüşle 77.060 yuan/tona (10.614,03 dolar) geriledi.

Analistler, bakır fiyatlarının, ABD'nin ticaret tarifelerinden kaynaklanan potansiyel küresel ekonomik yavaşlama riski ve ABD'nin hedeflenen ticaret ortaklarının misilleme önlemlerine ilişkin endişeler nedeniyle düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithalata getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergileri dün yürürlüğe girerken, Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri de iki katına çıkarılarak yüzde 20'ye yükseltildi.

Çin dün gümrük vergilerine hızla misilleme yaparak dünyanın en büyük iki ekonomisini topyekûn bir ticaret savaşına doğru bir adım daha yaklaştırdı.

Ulusal Halk Kongresi (NPC) bugün başlayacak ve 11 Mart öğleden sonra kapanacak, piyasa devam eden tarife savaşı ve yavaşlayan talebe ilişkin endişeler göz önüne alındığında ülkenin daha fazla teşvik önlemi açıklayıp açıklamayacağını görmek istiyor.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 20.600 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 23.655 yuan/tondan, nikel yatay seyrederek 128.150 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 17.360 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,4 kayıpla 255.730 yuan/tondan işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, yüzde 0,4 artışla 9.381,5 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.621 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 2.824 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 2.014 dolar/tondan, nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.930 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 31.520 dolar/tondan işlem gördü.