Trump birkaç hafta içinde bakır ithalatı için vergi açıklayabilir

Bloomberg HT'nin haberinde yer alan konuya yakın kaynaklara göre, ABD’nin bakır ithalatına yönelik gümrük vergileri birkaç hafta içinde gelebilir. Bu haberlerin ardından New York’ta işlem gören bakır fiyatları rekor seviyeye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında Ticaret Bakanlığı’na potansiyel bakır tarifeleri hakkında bir soruşturma başlatma ve 270 gün içinde bir rapor sunma talimatı vermişti. Ancak adı açıklanmayan kaynaklara göre, sürecin daha erken sonuçlanması bekleniyor.

Bazı kaynaklar, bu soruşturmanın büyük ölçüde bir formaliteden ibaret göründüğünü belirtti, çünkü Trump daha önce de vergileri uygulamayı planladığını sık sık dile getirmişti.

Sürece aşina olan bir yetkili, hükümetin incelemeyi hızla ilerlettiğini ve sonucun 270 günlük sürenin çok öncesinde açıklanabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yorum yok

Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Şubat ayında Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, soruşturmanın hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtmişti.

Navarro, “Yeni Ticaret Bakanımız Howard Lutnick, soruşturmanın sonuçlarını en kısa sürede başkanın masasına getirmek için benim ‘Trump zamanı’ dediğim hızda hareket edecek” dedi.

Trump yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu

Trump, tüm bakır ithalatına yüzde 25’e kadar gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu. Bu hamle, boru ve elektrik kabloları gibi pek çok alanda kullanılan ve dünyanın en yaygın metallerinden biri olan bakırın küresel piyasasını altüst edebilir.