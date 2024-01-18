18 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, ABD'den gelen veriler ve açıklamalar sonrası 5 haftanın en düşük seviyesine gerilerken; gram altın ise 3 haftanın dibini gördü. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. 18 Ocak 2024 çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 18 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı açıklamaları ve açıklanan güçlü verilerin bu yıl ABD'de erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesiyle beş haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.
2005 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 2011 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, 1939 liraya kadar geri çekilirken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,27 primle 1948 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Gram altın 2.051,59 lira
Çeyrek altın 3.178,59 lira
Yarım altın 6.357,18 lira
Cumhuriyet altını 12.678 lira
Gremse altın 33.495 liradan el değiştiriyor.