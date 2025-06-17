Hedge fonların Asya işlemleri son 5 yılın zirvesinde!

Goldman Sachs raporuna göre, küresel hedge fonları geçen hafta Asya piyasalarındaki işlem hacimlerinde son beş yılın en büyük artışını kaydetti.

Goldman'a göre, fonlar alım ve açığa satış yaparken, 6 Haziran ile 12 Haziran arasında Asya'daki yükseliş pozisyonları Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve düşüş bahislerini geride bıraktı.

Goldman, hedge fonlarının geçen hafta Japonya, Hong Kong, Tayvan ve Hindistan'da hisse senedi satın aldığını, ancak Çin hisse senetlerinde açığa satış yaptığını söyledi.

Asya hisse senetleri, ABD ve Çin arasında Londra'da yapılan üst düzey ticaret görüşmelerinin ticaret savaşının azalacağına dair umutları artırması ve Güney Kore'nin piyasa dostu yeni bir devlet başkanı seçmesinin sermaye girişlerini artırmasıyla haziran ayındaki güçlü yükselişini sürdürdü.

Piyasa katılımcıları, ABD dolarındaki daha fazla düşüşe karşı bir koruma olarak dolarsızlaşma eğiliminin de geniş Asya piyasalarına fayda sağladığına dikkat çekti.

UBP Alternatif Yatırım Çözümleri Eş Başkanı ve CIO'su Kier Boley, "Uluslararası bir yatırımcıysanız ya kendi piyasalarınıza ya da değerinin altında kalan Asya'ya geri dönmeye başlayabilirsiniz" dedi.