21 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarının ardından dolar ve ABD tahvil faizleri düşerken, ons altın rekor seviyeye yükseldi.

Ons altın tarihi zirvesini 2222 dolara yükseltirken; saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,94 primle 2208 dolarda bulundu.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı da 2300 lirayı aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini 2317 liraya taşıdı. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 1,17 artışla 2299 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.295,45 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.370,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.536,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.276,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.525,47 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.203,50 dolar