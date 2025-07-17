Yargıtay’dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay, tüketici kredisi kapsamında verilen onay ve rıza talimatları doğrultusunda bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyabileceğine oy çokluğuyla karar verdi.
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Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Yargıtay, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.
Ekonomi