Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir devam ederken; dolar fiyatları, açılış sonrasında 32,4133 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
İSTANBUL / EKONOMİ
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3886 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,4094 TL'den başladı. Gün içinde en yüksek 32,4420 TL'yi gören kur; saat 10.39 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 32,4234 TL seviyesinde hareket etti.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,7180 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,43 primle 35,5660 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,5681 TL seviyesinde işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dün gelen mesajlar sonrası gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,62 oranında kayıpla 103,20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, doların güç kaybetmesiyle yukarı yönlü hareket ederken; şu sıralarda 1,0932 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,83 seviyesinde bulunuyor.