24 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, ABD'den gelen verilerle yönünü aşağı çevirirken, gram altın fiyatı dolar/TL'deki yükselişle primli. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 24 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD'den gelen makroekonomik verilerin erken faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azaltmasıyla değer kaybediyor. Yatırımcılar, açıklanacak verileri izlemeyi sürdürüyor.
2022 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatı, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 2027 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, 1952 liraya kadar geri çekilirken, şu dakikalarda yüzde 0,27 primle 1974 liradan alıcı buluyor.
24 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3430 lira
Yarım altın 6808 lira
Tam altın 13471 lira
Cumhuriyet altını 13584 lira
Reşat altını 13619 lira
Gremse altın 33783 liradan el değiştiriyor.