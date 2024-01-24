Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (24 Ocak güncel dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,2787 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,2954 TL'den başladı. Kur, açılıştaki 30,2954 TL ile piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,36 yükselişle 30,2864 TL'de hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,6110 TL'ye kadar tırmanırken; 23 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7668 TL'ye çıkarmıştı.

Euro yeniden 33 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, 3 işlem günü üst üste 33 TL'nin üzerini test ederken; bugün sığ piyasada 33,3700 TL'ye kadar çıktı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,51 artışla 32,9590 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5218 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 103,33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0877 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,83 seviyesinde bulunuyor.